Coronavirus: Roger Schawinski lanciert Impflotterie

Der Radiounternehmer Roger Schawinski lanciert eine Impflotterie, bei der es Bares zu gewinnen gibt. Mitmachen können alle, die sich ab Montag, 26. Juli, zweimal impfen lassen, wie es auf der Webseite impfjackpot.ch heisst. Über die Aktion berichtete die NZZ am Sonntag. Im September sind vorerst zwei Ziehungen von je drei Gewinnen geplant. Wer teilnehmen will, muss sich auf der Webseite registrieren.

Zunächst werden in einer Vorverlosung die Namen von je zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern gezogen und deren Namen, Wohnsitz und Impfstatus überprüft. In einer zweiten Runde werden dann die jeweils drei Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost.

Diese Auslosungen sind am 9. September und am 23. September live bei Radio 1 geplant. Zunächst liegen im Jackpot zweimal 10'000 Franken und viermal 1000 Franken, die laut Zeitungsbericht von Schawinski selbst in den Jackpot gegeben werden. Er sucht laut dem Bericht weitere Sponsoren, die sich an der Aktion beteiligen.

Ziel des Impfjackpots des Privatsenders Radio 1 und Campax ist es, die Impfquote in der Schweiz zu erhöhen. Die Impfung ist gratis.

In der Schweiz sind gemäss neusten Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit 46,1 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft. Bisher haben 3'985'251 Personen zwei Impfdosen erhalten, bei 777'135 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung vorgenommen. (sda/lom)