Publiziert am 15.10.2026

Die Gemeindebetriebe Muri (GBM) betreiben seit 2002 ein eigenes Kommunikationsnetz in Muri, Gümligen und Allmendingen. Darüber verkauften sie bisher als lokale Partner die Produkte von Quickline. Im Dezember 2024 gaben die GBM eine Partnerschaft mit dem Zürcher Anbieter IWay bekannt. Gemäss einem Blogeintrag von IWay soll das Unternehmen den GBM Internet, TV, Festnetz und Mobile liefern. Die GBM sollen das Angebot als White Label unter eigenem Namen verkaufen. Die Umstellung aller Kundinnen und Kunden war ab 2026 geplant. Laut IWay wollten die GBM die neue Marke zunächst in der Stadt Bern vertreiben.

Seit dem 1. Oktober ist die neue Marke auf dem Markt. Auf gbm-telecom.ch heissen Internet und TV «Surf Local Internet» und «Surf Local TV». Die Mobile-Abos führt die Seite dagegen weiterhin als «Quickline Mobile». Offen bleibt, ob die Umstellung auf IWay beim Festnetz und beim Mobilfunk abgeschlossen ist. Ebenso offen ist, ob die Abos in der Stadt Bern bereits erhältlich sind.

Inflagranti Design hat das Corporate Design entwickelt und die Corporate Identity mitbestimmt. Zentrales Element ist ein Pin in Form eines Bärenkopfs. Er erscheint im Logo und auf den Sujets, die auf Berndeutsch getextet sind («Dini nöii Telecom isch da»).

Der Shop in Gümligen wurde innen und aussen umgestaltet, die Website surflocalbern.ch ist online. Die Lancierungskampagne läuft diesen Herbst auf Plakaten, Bannern und Anzeigen sowie online. (pd/nil)