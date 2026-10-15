Publiziert am 15.10.2026

Die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich hat am Montag gegen Lukas Hässig Anklage erhoben. Das macht der Journalist auf insideparadeplatz.ch publik. Er soll 2016 Informationen aus Compliance-Memos der Bank Julius Bär zu Pierin Vincenz und Beat Stocker veröffentlicht haben. Stocker und die Bank treten als Privatkläger auf. Wie die Informationen zu Hässig gelangten, ist laut Anklageschrift nicht bekannt. Hässig schreibt, das zentrale Memo liege der Behörde nicht vor. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Im Dezember 2025 hatte die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Auf eine Beschwerde von Stocker hin verlangte das Obergericht im April eine Anklage. Auf Hässigs Beschwerde dagegen trat das Bundesgericht im Juli nicht ein (persoenlich.com berichtete). (nil)