NZZ: Roman Signer präsentiert «Käse mit Biss»

Publiziert am 03.04.2025

Roman Signer fordert in seinen Skulpturen, Film- und Fotoarbeiten die Gesetze der Natur heraus und schafft neue Kreationen. In der Sonderausgabe der Neuen Zürcher Zeitung vom 4. April macht Signer seine Kunst erlebbar.

Seit über fünf Jahrzehnten erkundet Roman Signer mit einfachsten Mitteln die Wirkung von Zeit, Raum und Energie. Er haucht alltäglichen Elementen wie Tischen oder Stühlen Leben ein, indem er sie durch die Luft fliegen oder im Wasser schwimmen lässt. Das Spiel mit den Elementen macht Signers Kunst vergänglich. Doch er nimmt die Zerstörung seiner Werke gerne in Kauf: «Manchmal bin ich sogar froh, wenn sie weg sind. Dann kann ich etwas Neues machen», sagt er im NZZ-Interview mit Roman Bucheli, Stv. Ressortleiter Feuilleton.

Mit Neugier und Experimentierfreude durchbricht der gebürtige Appenzeller die Konventionen der Kunst und spielt immer wieder mit dem Feuer. Das Ausloten der Grenzen ist Teil seines Schaffens – auch wenn es zwischendurch brenzlig wird. «Das Spielerische hat vor allem etwas Befreiendes. Gerade bei explosiven Sachen. Da gibt es zunächst die Angst vor der Aktion, und wenn es dann geschehen ist, dann könnte ich fliegen, so leicht fühle ich mich.»

Roman Signer präsentiert sein künstlerisches Schaffen in der Neuen Zürcher Zeitung vom Freitag, 4. April, die an diesem Tag als Kunstausgabe erscheint. Ergänzt wird die von Signer gestaltete Ausgabe mit dem Interview von Roman Bucheli.

In Kooperation mit der NZZ und dem Kunsthaus Zürich hat Roman Signer zudem eine limitierte Sonderedition geschaffen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Werk «Käse mit Biss» zeigt, wie Signer – stets mit einem leichten Augenzwinkern – Alltägliches in Kunst verwandelt. Zu «Käse mit Biss» sagt er: «Ich hatte Lust, in ein Stück Käse zu beissen. Wir sind nach Appenzell gefahren und haben in einer Käserei drei Stück Appenzeller gekauft. Dann habe ich hineingebissen, und es entstand ein schöner Abdruck. Daraus ergab sich die Idee, von diesem Stück einen Messingabguss zu machen. Wenn ich den Abguss sehe, bekomme ich Lust, in ein neues Stück Käse zu beissen, diesmal vielleicht in einen Emmentaler. Der Abguss wird dann auf einem Bürotisch als Briefbeschwerer landen.»

Das exklusive Objekt «Käse mit Biss» ist ab Freitag, 4. April, im NZZ Shop sowie im Kunsthaus-Shop erhältlich. Ausgewählte Skulpturen, Film- und Fotoarbeiten aus verschiedenen Schaffensperioden Signers werden vom 4. April bis 17. August im Kunsthaus Zürich in der Ausstellung «Landschaft» präsentiert. (pd/awe)