Schweizer Filmpreis: Ruth Waldburger erhält Ehrenpreis 2023

Die Filmproduzentin Ruth Waldburger wird mit dem Ehrenpreis des Schweizer Filmpreises 2023 ausgezeichnet. Verliehen wird die Auszeichnung der 71-Jährigen im Rahmen der Verleihung des Schweizer Filmpreises am 24. März 2023 in Genf von Bundespräsident Alain Berset.

Mit dem Preis ehre der Bund eine Filmschaffende, die Menschen zusammenbringe und sich seit Beginn ihrer Karriere für den Schweizer Film einsetze, schreibt das Bundesamt für Kultur (BAK) in einer Mitteilung vom Dienstag.

Waldburgers Schaffen sei so dicht wie erfolgreich. So habe etwa der Film «L'enfant d'en haut» von Ursula Meier 2012 an der Berlinale einen Silbernen Bären erhalten, «Schwesterlein» von Stéphanie Chuat und Véronique Reymond wurde 2020 mit fünf Schweizer Filmpreisen ausgezeichnet und die Koproduktion «Tides» von Tim Fehlbaum erhielt vier Preise beim Deutschen Filmpreis 2021. Die Weltpremiere ihres neuesten Films «Let Her Kill You» ist für Frühling 2023 geplant.

Ruth Waldburger wuchs in Arosa und Herisau auf. (sda/cbe)