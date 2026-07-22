Publiziert am 22.07.2026

Das neue Poster zum zehnjährigen Jubiläum des Hollywood-Hits «La La Land» (2016) ist mit dem Hinweis auf «eine kleine Änderung» veröffentlicht worden – und dieser kleine Unterschied dürfte Hauptdarsteller Ryan Gosling gefallen. Für die Rückkehr des gefeierten Filmmusicals Mitte August in die US-Kinos hat das Studio Lionsgate das ikonische Original-Plakat wieder herausgebracht. Darauf tanzt Emma Stone in einem leuchtend gelben Sommerkleid mit Gosling vor einem nachtblauen Himmel über der Skyline von Los Angeles.

Beide halten in der Tanzszene einen Arm schwungvoll in die Luft. Stone streckt auf dem Poster von 2016 ihre Hand elegant nach oben, während Gosling seine Hand flach abknickt, was er später bedauerte. Dem Wall Street Journal sagte er 2024, dass er beim Dreh der Szene nicht auf die anderen gehört habe, sondern es cooler fand, die Hand zu senken. Später, als diese Szene zum Filmposter gemacht wurde, habe er sich über seine Handhaltung geärgert. Seine «La La Hand» habe einfach den Schwung ruiniert, witzelte Gosling.

Zum Filmjubiläum wurde seine Hand auf dem neuen Plakat nun nach oben korrigiert, passend zur Pose seiner Tanzpartnerin.

Erst im März hatte Gosling in einer witzigen Aktion mit der Alienfigur «Rocky» aus seinem neuesten Film «Der Astronaut – Project Hail Mary» die Tanzpose nachgestellt, um seine «La La Hand» zu korrigieren, wie er in einem Video auf Instagram scherzte.

In dem nostalgischen Filmmusical «La La Land» unter der Regie von Damien Chazelle spielen Gosling und Stone romantische Träumer in Los Angeles, die sich als Künstler verwirklichen wollen. Der für 14 Oscars nominierte Film holte sechs Trophäen, darunter für Regie und für Stone als beste Hauptdarstellerin. (sda/dpa/cbe)