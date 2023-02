Andreas & Conrad: Sandro Brotz ist neu im Portfolio

Andreas & Conrad arbeitet künftig auch mit Journalist und SRF-«Arena»-Moderator Sandro Brotz zusammen, wie die Agentur am Montag mitteilte. Brotz kann somit über Andreas & Conrad für Events gebucht werden.

Seit über zehn Jahren ist Sandro Brotz bei SRF als Moderator und in Leitungsfunktionen tätig. «Er prägte während sieben Jahren die ‹Rundschau› und ist aktuell das Gesicht des Polittalks ‹Arena›», heisst es. Davor war er unter anderem für Ringier, AZ Medien und Radio 1 tätig, wo er zum Gründungsteam gehörte.

«Der Zürcher hat Hunderte von Interviews geführt – mit Präsidenten und Politikern, mit Unternehmern und Sportlerinnen, mit Musikern und Schriftstellerinnen. Sein Herzblut gehört den Menschen hinter den Funktionen und ihrem Antrieb», so Andreas & Conrad. Sandro Brotz sei Gastgeber von Nachhaltigkeitspanels, Unternehmerforen oder Buchvernissagen. In Referaten würde er Backstage-Momente aus seiner Arbeit als Journalist vermitteln. Und weiter: «Sandro Brotz brilliert mit Authentizität und Eloquenz, was ihn zu einem der profiliertesten Moderatoren der Schweiz macht.»

Auf Social Media habe «der technisch affine Vollblut-Journalist» frühzeitig Fuss gefasst und könne eine stetig wachsende Community verzeichnen, schreibt die Agentur weiter. Brotz sei mehrfach Preisträger gewesen, zuletzt sei er vom Fachmagazin Schweizer Journalist:in zum Politikjournalist 2022 gewählt worden. (pd/cbe)