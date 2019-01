Fundaziun Nairs Scuol: Sarah Fehr wird Co-Direktorin

Seit rund 20 Jahren ist Christof Rösch als Direktor und Künstlerischer Leiter der Fundaziun Nairs tätig. Auf seine Initiative hin hat der Stiftungsrat einer Co-Leitung einstimmig zugestimmt. So wurde Sarah Fehr per 1. Januar 2019 als neue Co-Direktorin der Stiftung gewählt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Fundaziun Nairs entwickelt sich weiter

Seit der erfolgreichen Sanierung und der Wiedereröffnung 2016 baut die Fundaziun Nairs den Ganzjahresbetrieb des Künstlerhauses, der Kunsthalle und des Kulturzentrums auf. Zur strategischen und inhaltlichen Weiterentwicklung des Betriebs gehören der Aufbau nationaler und internationaler Atelierpartnerschaften und die Etablierung eines interkulturellen Dialogprogramms.

Der Entscheid des Stiftungsrats, dass die Fundaziun Nairs neu in Co-Direktion geleitet wird, sei eine logische Konsequenz des Betriebsausbaus. «Die Stiftung wird ab 2019 von zwei Persönlichkeiten geführt, die sich durch ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen in idealer Weise ergänzen», wird Hans-Jörg Heusser, Stiftungsratspräsident der Fundaziun Nairs, in der Mitteilung zitiert.

Ein vielseitiges Führungs-Duo



Rösch bespielt als Kurator die Kunsthalle Nairs auf drei Etagen mit zeitgenössischen Ausstellungen, konzipiert das kulturelle Veranstaltungsprogramm und initiiert interdisziplinäre Prozesse sowie Diskussionen. 2017 wurde der 60-Järhrige mit dem Bündner Anerkennungspreis für seine Arbeit als Architekt, Künstler sowie als Miterfinder und Leiter der Fundaziun Nairs gewürdigt.

Fehr ist seit Anfang 2017 bei der Fundaziun Nairs für Kommunikation, Fundraising, Projekte und das Artists-in-Residence-Programm verantwortlich. Ab 2019 wird sie als Co-Direktorin die kaufmännische Leitung der Stiftung übernehmen.

Die 39-Jährige ist Grafikerin, Kommunikatorin und Kulturmanagerin. Sie hat am Institut für Angewandte Medienwissenschaften der ZHAW Kommunikation und Journalismus studiert und bringt langjährige Erfahrung als Grafikerin und Beraterin auf Agenturseite sowie als Kommunikationsverantwortliche auf Unternehmensseite mit.(pd/as)