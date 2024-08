Kunstmuseum Bern: Schmidlin Architekten gewinnen Wettbewerb

Kunstaktion

Pottwal am Zürcher Utoquai gestrandet

Der Wal ist Teil einer Kunstaktion in Kooperation mit der Meeresschutzorganisation KYMA.

Seit Montagmorgen liegt am Seeufer in der Stadt Zürich ein rund 15 Meter langer Pottwal. Er ist Teil einer dreitägigen Kunstaktion des Künstlerkollektivs Captain Boomer – eingeladen vom Zürcher Theater Spektakel in Kooperation mit der Meeresschutzorganisation KYMA.