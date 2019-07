Eurovision Song Contest: Schon geht es wieder los

Der Eurovision Song Contest gehört zu den spektakulärsten Fernseh-Grossereignissen und erreicht ein 200-Millionen-Publikum. Dabei treffen mehr als 40 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt aufeinander und nutzen die Chance, sich und ihr Land während dieses Musikfestes eindrucksvoll zu präsentieren.

Die Schweiz ist 2020 wieder dabei und setzt auf das Auswahlverfahren vom ESC 2019. Nach dem Erfolg von Luca Hänni beim Eurovision Song Contest 2019 in Israel sucht SRF zusammen mit RTS, RSI und RTR den Song und die Teilnehmerin oder den Teilnehmer, der im Mai 2020 in den Niederlanden die Schweiz repräsentieren möchte. Erneut wählen ein 100-köpfiges Zuschauer-Panel und eine 20-köpfige internationale Fachjury den Siegersong und den Künstler für die Schweiz. Die Details zu den Anmeldebestimmungen und zur Selektion sind im Reglement auf der Webseite srf.ch/eurovision veröffentlicht.

Zuschauer-Panel und internationale Fachjury

Das 100-köpfige Zuschauer-Panel und die 20 Juroren der internationalen Fachjury, welche ihre ESC-Expertise als Mitglieder der jeweiligen Länderjurys unter Beweis gestellt haben, kommen auch in dieser Selektion wieder zum Einsatz. Beide Panels sind nach ausgewählten Kriterien in Zusammenarbeit mit dem langjährigen SRG-Partner Digame zusammengestellt, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Vom 2. September bis zum 16. September 2019 um 12 Uhr sind Songwriterinnen, Produzenten, Künstlerinnen und Texter eingeladen, ihren Song für die Schweiz am Eurovision Song Contest 2020 einzureichen. Die Songs sind wie schon im letzten Jahr nicht öffentlich zugänglich. (pd/cbe)