SRF-Sommerserie: «Schweiz aktuell» reist ohne Geld durchs Land

Wie schwierig es ist, ohne Geld durch das reichste Land der Welt zu reisen, testet Reporter Matthias Rusch für «Schweiz aktuell». Erneut lässt er sein Portemonnaie zu Hause und reist vom 10. bis 14. Juli 2023 vom westlichsten Punkt in Genf zum östlichsten Punkt in Graubünden quer durch die Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Während Rusch in der letztjährigen «Schweiz aktuell»-Sommerserie mittellos von Schaffhausen nach Chiasso trampte, versucht er dieses Jahr ohne Geld von Genf bis nach Graubünden zu kommen. Starten wird er am westlichsten Punkt der Schweiz in Chancy GE an der französischen Grenze. Zu Fuss und per Autostopp peilt er in fünf Tagen seine Etappenziele an und filmt seine Abenteuer mit dem eigenen Handy. Unterwegs muss er sich sein Essen und die Unterkünfte durch Fronarbeit verdienen.

Die Reise führt Rusch zu einer der reichsten Gemeinden der Schweiz; Vaux-sur-Morges VD. Hier beschert ein Milliardär dem 200-Seelen-Dorf einen grossen Geldsegen. Weiter geht es nach Bern zu den sogenannten Waldmenschen. Diese leben seit über zehn Jahren in einfachen Verschlägen im Bremgartner Wald und halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Am dritten Tag steht das Steuerparadies Zug auf dem Programm. Einen Tag später wartet als Gegensatz eine der ärmsten Gemeinden der Schweiz; das Bündner Bergdorf Tschappina. Zum Abschluss versucht Reporter Matthias Rusch zum östlichsten Punkt der Schweiz zu wandern, dem Piz Chavalatsch auf fast 2800 Metern Höhe im Münstertal.

«Rusch reist durch die Schweiz – Ohne Geld» ist ab ab Montag, 10. Juli 2023 um 19 Uhr auf SRF 1 zu sehen. (pd/wid)