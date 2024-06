Weltbild: Schweizer Geschäft nicht von Insolvenz betroffen

Publiziert am 11.06.2024

Die Abläufe von Weltbild Schweiz seien in eigenständigen Strukturen parallel zu den Prozessen in Deutschland aufgestellt. Damit könne man den Kunden online wie offline das gewohnte Einkaufserlebnis bieten. Weltbild Schweiz bietet auf seiner Website und in 24 Filialen in der Deutschschweiz Bücher, eBooks sowie Deko-, Hobby- und Freizeitartikel an.

Am Montag hatte die WB D2C Group für ihre deutsche Tochtergesellschaft Weltbild GmbH & Co. KG beim Amtsgericht Augsburg einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Mit dem Schritt solle eine grundlegende Sanierung des deutschen Geschäfts eingeleitet und dabei ein Fokus auf ein stärker kundenzentriertes Online-Geschäft gelegt werden, so die Mitteilung. (sda/nil)