Zwingli: Schweizer Kinohit feiert Premiere in Deutschland

Am Montag feierte «Zwingli», die erfolgreichste Schweizer Filmproduktion des Jahres, in München ihre Premiere in Deutschland. Mit dabei waren die Schauspieler Anatol Taubman und Sarah Sophia Meyer sowie die Produzentin Anne Walser und Co-Produzent Manfred Klemann der Zürcher Firma C-Films.

Erstmals wurde die auf hochdeutsch synchronisierte Fassung im Gloria-Palast gezeigt, das Publikum spendete begeisterten Beifall. Die Geschichte des Zürcher Reformators stösst scheinbar auch in Deutschland auf Beachtung. Am 31. Oktober, dem Reformationstag, wird der Film dann in der ganzen Bundesrepublik gezeigt. Die Macher erhoffen sich dabei den gleichen Erfolg wie in der Schweiz. (ma)