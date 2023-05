Swiss Music Awards: Schweizer Musikpreise für Sina, Zian, Hecht

2022 wurde er zum Best Crushing Newcomer gewählt, dieses Jahr hat der Basler Sänger Zian die beiden Musiker Trauffer und Loco Escrito in den Schatten gestellt: Er wurde zum bester Künstler national gekürt.

Den Titel Best Female Act ging an die Walliser Sängerin Sina, die 2019 bereits mit dem Outstanding Achievement Award ausgezeichnet wurde. Die dreifach nominierte Luzerner Band Hecht gewann die Auszeichnung als beste Band. In der Kategorie Best Live Act, in der sie nach Aussagen von Frontmann Stefan Buck am liebsten gewonnen hätten, zogen sie zusammen mit Sängerin Joya Marleen den Kürzeren. Sieger wurden die Mundartmusiker Trauffer und Gölä alias Büetzer Buebe.

In der Königskategorie Best Hit gewannen L Loko X Drini mit «Will Nomeh» ihren ersten Swiss Music Award. (sda/nil)