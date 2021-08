Neuer Bond-Film: Schweizer Premiere am Zurich Film Festival

Wegen der Pandemie mussten die James-Bond-Fans mehrmals vertröstet werden: Im Rahmen des 17. Zurich Film Festival (ZFF) kann «No Time to Die» am 28. September – am Tag der Weltpremiere in London – nun endlich gesehen werden.

Wie Christian Jungen, der künstlerische Leiter des Festivals, am Freitag in einem Communiqué zitiert wurde, freue man sich, «dass wir unserem Publikum als einem der ersten der Welt das neue Bond-Abenteuer zeigen können». Der Kampf um dieses Highlight habe Monate lang gedauert.

«No Time to Die» ist der 25. James-Bond-Film und zugleich der letzte, in dem Daniel Craig die Hauptrolle spielt. Zum hochgeheimen Inhalt wird bisher nur soviel verraten: James Bond hat sich gerade auf Jamaika zur Ruhe gesetzt, als ihn sein alter Freund Felix Leiter (Jeffrey Wright) kontaktiert. 007 soll einen entführten Wissenschaftler retten.

Das Zurich Film Festival findet vom 23. September bis am 3. Oktober statt. «No Time to Die» startet am 30. September in den Deutschschweizer Kinos. (sda/cbe)