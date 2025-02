Das Zelt: «Schwiizer Hits» feierte Premiere an der Lenk

Publiziert am 23.02.2025

Zu den Sängerinnen und Interpreten zählten Florian Ast, Nicole Bernegger, Marius Bear, Remo Forrer, Caroline Chevin sowie Ritschi und Zlatko «Slädu» Perica. Durch den Abend führte SRF-Sport-Moderator Sascha Ruefer. Das teilen die Verantwortlichen von «Das Zelt» mit.

Zu den dargebotenen Stücken zählen Klassiker des heimischen Pop- und Rock-Liedguts wie «Scharlachrot», «Kiosk», «Bedside Radio», «Campari Soda» und «Watergun».

Mit Ritschis «Heimweh» erreichte der Abend seinen Höhepunkt

Das Publikum beteiligte sich aktiv am Konzertgeschehen und sang die Texte mit. Bei der Interpretation des Liedes «Heimweh» durch Ritschi, bei der alle Künstler mitwirkten, erreichte die Publikumsbeteiligung ihren Höhepunkt.

«Wir waren überrascht, dass das Publikum von Anfang an voll mitging. Im Backstage wurde es vom ersten Song an laut! Als Künstler ist das etwas vom Schönsten. Das Format Schwiizer Hits kommt super an. Das hat man gemerkt», wird Musiker «Slädu» in der Medienmitteilung zitiert.

Die Show markierte den Beginn des Abschlusswochenendes von «Das Zelt» an der Lenk. Die Tournee «Schwiizer Hits – live» wird bis Ende des Jahres in verschiedenen Regionen der Schweiz fortgesetzt. (pd/nil)