Publiziert am 25.12.2024

Nebel liegt am 12. November 2024 über Brienz-Brinzlaus im Bündner Albulatal. Im Sommer 2023 erreichte ein Schuttstrom beinahe das damals erstmals evakuierte Dorf, nun drohen weitere 1,2 Millionen Kubikmeter Felsschutt abzugleiten. Diesmal könnte es das Dorf treffen. Aus diesem Grund mussten die Bewohnerinnen und Bewohner das Dorf Mitte November 2024 verlassen. Die zweite Evakuierung könnte dieses Mal länger andauern, möglicherweise bis im Frühling 2025.



Kurz vor Wintereinbruch wärmt sich ein Mann am 8. November 2024 auf seinem Schlafsack sitzend am Lagerfeuer. An diesem Abend auf dem Gipfel des Gros Châtillon (1836 Meter über Meer), oberhalb von Bex im Kanton Waadt, ist die Nacht sternenklar.



Zahlreiche Helfer schieben am 23. November 2024 den Schnee vom Spielfeld der Swissporarena in Luzern. Für den Abend ist das Fussball-Super-League-Spiel zwischen dem FC Luzern und den BSC Young Boys angesetzt. Die Partie endet unentschieden, eins zu eins.



Benannt nach dem Beatles-Song «Lucy in the Sky with Diamonds» sorgt die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» am 21. November 2024 auf der Zürcher Bahnhofstrasse für Begeisterung bei zahlreichen Besuchern – trotz heftigem Schneetreiben. «Lucy» erstreckt sich über eine Länge von etwa einem Kilometer und besteht aus 11‘500 speziell geschliffenen Glaskristallen sowie 23‘100 LED-Lampen.



Bern by Night: Das Bundeshaus und die schneebedeckte Stadt Bern, am 23. November 2024 vom Gurten aus fotografiert. Bern liegt auf 540 Metern über Meer.



Eine andere Perspektive: Ein Hund wartet am 18. November 2024 an einem Fussgängerstreifen in Zürich, während ein Personenwagen vorbeifährt. In der Schweiz haben Fussgängerinnen und Fussgänger auf Fussgängerstreifen grundsätzlich Vortritt. Bereits wenn sie am Strassenrand stehen und ihre Absicht, die Strasse zu überqueren, klar anzeigen, müssen Fahrzeuglenkende anhalten. Gilt das auch für Hunde?



Die «Keystone-SDA Ansichten» sind zuerst in der persönlich-Printausgabe vom Dezember erschienen.

