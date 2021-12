Arosa Humorfestival: Simon Enzler mit Humorfüller ausgezeichnet

«Ich habe ja schon manchen Preis gewonnen. Aber bis heute habe ich immer gemeint, dass der einzige, der mir noch gefehlt hat, der Prix-Garantie sei. Jetzt freue ich mich über den Arosa Humorfüller liberament extrem. Der Fülli ist souchogäschön», lässt sich Simon Enzler in einer Mitteilung zitieren. Der Humorfüller ist gemäss den Veranstaltern quasi der Ritterschlag des Humors, womit sich der 45-jährige in die Liste namhafter Preisträger wie Viktor Giacobbo, Michael Mittermeier, Caroline Kebekus, Claudio Zuccolini oder Gerhard Polt einreihe.

Enzler sei einer der wenigen prominenten Künstler, die am Arosa Humorfestival nicht auf der grossen Bühne im über 1000 Personen fassenden Zelt neben der Tschuggenhütte auftreten möchten. Er bevorzuge den familiären Rahmen im kleineren Theater auf der Blatter-Bühne, das gerade mal 210 Personen fasst, meint der Kabarettist, trete dafür lieber an zwei aufeinander folgenden Tagen auf. Den Organisatoren des Arosa Humorfestivals gefällt diese Haltung, wie Tourismusdirektor Roland Schuler gemäss Mitteilung sagt: «Bei Simon Enzler ist weniger eben mehr. Und zu den Inhalten, die er transportiert, passt die Location doch perfekt.»

Frank Baumann, der Direktor des Arosa Humorfestivals: «Enzler ist nicht nur einer der wenigen geimpften Appenzeller, er ist schlicht ein gescheiter Beobachter unserer struben Zeit, der mit leisen Tönen und viel Charme kein Blatt vor den Mund nimmt – und dies obendrein auch noch ziemlich gescheit tut.»

Die Art und Weise wie Enzler gesellschaftskritische Themen elegant und mit viel Ironie und Sarkasmus auf die Schippe nehme, sei grossartig, und die sprachliche Qualität seiner Texte herausragend. «Und was passt besser zu einem, der seine Nummern mit viel Sorgfalt drechselt, als ein hochwertiges Werkzeug», so Schuler weiter.

Fester Bestandteil des Festivals geworden

In seinem aktuellen Programm stellt sich Enzler die Frage, was man sich denn wünschen solle, wenn eine Sternschnuppe vom Himmel fällt. Und er kommt zum Schluss, dass eben «nicht alles was wahr wird, gewünscht war».

Die Verleihung des Humorfüllers sei neben der Humorschaufel und dem Schneemann des Jahres ein fester Bestandteil des Arosa Humorfestivals geworden, wie es weiter heisst. Das edle Schreibgerät gilt als Auszeichnung für die bisherigen Leistungen eines Künstlers, aber ebenso als Ansporn, weitere unterhaltsame und humorvolle Programme zu verfassen. Der Humorfüller wird an einen Künstler oder eine Künstlerin überreicht, der oder die am aktuellen Humorfestival auftritt. Von der Jury werde allerdings das gesamte Schaffen der jeweiligen Künstlerkarriere beachtet und in die Bewertung mit einbezogen.

Die Humorschaufeln wurden dieses Jahr an Murat Yakin, dem Trainer des Fussball-Nationalteams, und an David Constantin von «Tschugger» überreicht (persoenlich.com berichtete).

Das 30. Arosa Humorfestival dauert noch bis am 19. Dezember. (pd/tim)