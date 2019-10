Agentur-Jubiläum: Skurrile Gestalten tanzen in chinesischer Wäscherei

In einem ehemaligen Modegeschäft im 70er-Jahre-Stil mitten in Basels Trendquartier Kleinbasel wurde kurzerhand eine chinesische Wäscherei inszeniert. Schummriges Licht, rosarote Einflüsse, Tänzer, skurrile Gestalten und natürlich viele Waschmaschinen liessen die Gäste in ein einmaliges Milieu eintauchen. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung.







Auf blog.eyeloveyou.ch gibt es einen Rückblick in Form einer visuellen Tour durch den Abend.

Die 2009 gegründete Fullservice-Agentur eyeloveyou ist innerhalb der letzten 10 Jahre auf eine Grösse von elf Mitarbeitenden angewachsen und betreut aktuell Kunden wie Caffè Spettacolo, Museum der Kulturen Basel, Hochschule für Technik FHNW, Sinfonieorchester Basel, Merz Pharma, Basler Kantonalbank und Openair Basel. (pd/eh)