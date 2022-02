Super Bowl 2022: So kommt der Event in die Schweizer Stuben

Die Los Angeles Rams gehen als klare Favoriten im heimischen SoFi Stadium ins Rennen um die «Vince Lombardi Trophy». Sie treffen auf die Cincinatti Bengals, die als Aussenseiter und Überraschungs-Finalisten in die Partie gehen (persoenlich.com berichtete). Auch Football-Fans aus der Schweiz können in der Nacht auf Montag, 14. Februar, live im Free-TV dabei sein. Auf ProSieben Maxx wird am Sonntag ab 20.15 Uhr der Countdown gezeigt, der Super Bowl wird ab 23.05 Uhr auf ProSieben gezeigt. Spielbeginn ist um 0.30 Uhr, wie es in einer Mitteilung heisst.

Andrea Haemmerli, Managing Director der Seven.One Media Entertainment Group Schweiz, freut sich auf die Übertragung: «Der Super Bowl ist unbestritten eines der sportlichen Highlights des Jahres und bietet auch jede Menge Unterhaltung abseits des sportlichen Geschehens. Umso mehr freuen wir uns, dass wir dieses Sportereignis der Superlative auch in Schweizer Stuben bringen können.»

Das Sportereignis der Superlative wird weltweit von rund 900 Millionen Haushalten verfolgt. Sender NBC, der den Mega-Event in diesem Jahr überträgt, gab bekannt, dass die Beträge für die Spots in den Werbepausen gegenüber 2021 nochmals erhöht wurden: Pro 30-Sekunden-Spot müssen werbetreibende Firmen rund 6,6 Millionen Dollar bezahlen. Unter anderem werden die US-Schauspielerinnen Demi Moore und Mila Kunis in den wohl teuersten Werbespots des Jahres zu sehen sein.

Beim Super Bowl zählt nicht nur die sportliche Leistung: Auch das musikalische Rahmenprogramm gehört als fixe Grösse zum Super Bowl Sunday. Als besonderes Highlight gilt jeweils die Halbzeitshow. In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer auf geballte Rap-Power freuen: Neben den Megastars Eminem und Snoop Dogg werden auch Sängerin Mary J. Blige sowie die Rapper Dr. Dre und Kendrick Lamar den Fans einheizen. Die Nationalhymne im Vorfeld des Spiels singt in diesem Jahr Country-Sängerin Mickey Guyton.

Wer live vor Ort dabei sein möchte, muss tief in die Tasche greifen: Alleine für den Parkplatz vor dem Stadion werden bis zu 400 Dollar fällig, Tickets werden rund eine Woche vor dem Spiel für durchschnittlich 10'500 Dollar gehandelt – wer das Spiel auf einem der teuersten Plätze verfolgen will, muss 75'000 Dollar hinblättern. Insgesamt werden für das Spiel am Sonntag über 100'000 Tickets vergeben. (pd/cbe)