20 Jahre persoenlich.com: So stiess das Team auf das Jubiläum an

Roger Schawinski

Zustimmende Kritik für Dokfilm

Der Film von Michael Bühler, der am vergangenen Donnerstag ausgestrahlt wurde, bekommt in den Medien gute Reaktionen. Nur eine Frage konnte der Film nicht beantworten: Warum bloss nimmt der 74-Jährige die Absetzung seiner Sendung so persönlich?

von Matthias Ackeret