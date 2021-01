Weite Teile der Schweiz versinken im Schnee. Die einen freuen sich enorm über die weisse Pracht, andere ärgern sich über ausgefallene Verkehrsmittel und Verspätungen. Ein Blick auf Twitter zeigt, dass das Winterwetter die Akteure der Schweizer Kommunikations- und Medienbranche eher inspiriert, denn ärgert und sie zum fleissigen Fotografieren animiert.

So sieht etwa Luzi Bernet, Chefredaktor der NZZ am Sonntag, einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Schnee und der Pandemie respektive der Homeoffice-Verordnung:

Und Patrik Müller, Chefredaktor von CH Media, zeigt sich nachsichtig, obwohl sein Tageswerk von gestern für einmal nicht rechtzeitig bei den Leserinnen und Lesern ankommt:

Pragmatisch zeigt sich NZZ-Redaktor Nils Pfändler. Kurzerhand errichtete auf dem Zürcher Sechseläutenplatz eine Schneeskulptur und postete ein Bild davon:

Weil noch nie jemand eine Schneepiratin auf dem Sechseläutenplatz gebaut hat, habe ich das heute auf dem Heimweg für euch erledigt. pic.twitter.com/VXOPDhYQcV — Nils Pfändler (@lionils) January 15, 2021



Derweil weisen einige in Bern stationierte Medienschaffende darauf hin, dass nicht die ganze Schweiz weiss überzogen ist, wie man beim Blick in Feeds und auf die grossen Online-Newsportale vielleicht meinen könnte. So etwa SRF-Rundschau-Moderator Dominik Meier: