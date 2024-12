Publiziert am 16.12.2024

In allen Sprachregionen der Schweiz finden verschiedene Aktivitäten statt. SRF in der Deutschschweiz ruft vom 16. bis 20. Dezember zur Solidarität auf, mit einem nationalen Solidaritätstag am 19. Dezember auf Radio SRF 1. Radio SRF 3 ermöglicht es Hörern, gegen eine Spende Musikwünsche zu äussern. In der Romandie führt die Glückskette mit RTS die Aktion «Cœur à Cœur» durch, bei der ein mobiles Studio in sieben Städten Spenden sammelt.

Geld für Mädchen- oder Frauenhäuser

Die gesammelten Gelder werden für Projekte in der Schweiz, der Sahelzone und Südasien verwendet. In der Schweiz sollen spezifische Einrichtungen wie Mädchen- oder Frauenhäuser unterstützt werden. Im Ausland zielen die Projekte darauf ab, gefährdete Kinder zu schützen und zu unterstützen, beispielsweise durch die Reintegration von Kinderarbeitern in Bangladesch und Burkina Faso in das Schulsystem.

Miren Bengoa, Direktorin der Glückskette, betont die Bedeutung der Aktion: «Jedes Kind verdient es, in einer sicheren und fürsorglichen Umgebung aufzuwachsen. Die Unterstützung der Schweizer Bevölkerung ist entscheidend, um den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen.»

Die Solidaritätsaktion macht auf die alarmierende Realität von Gewalt gegen Kinder aufmerksam. In der Schweiz sind jährlich Tausende von Kindern betroffen, während im Ausland zusätzliche Probleme wie Kinderarbeit und Frühverheiratung den Zugang zu Bildung und Gesundheit erschweren. (pd/nil)