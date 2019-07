Zwingli-Film: Soundtrack für weltweiten Award nominiert

Die Filmmusik zu «Zwingli - Der Reformator» wurde in die Shortlist des World Soundtrack Awards (Public Choice Award) aufgenommen. Die International Film Music Critics Association (IFMCA) habe für diese Shortlist aus der ganzen Welt die 49 besten Scores ausgewählt, schreibt die Musik-Produktionsfirma Greatgarbo in einer Mitteilung. «Das heisst wir sind vertreten unter sehr bekannten Soundtracks für Spielfilme wie; Avengers: Endgame, Blackkklansman, Captain Marvel, Dolor Y Gloria, Dumbo, Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, First Man, Godzilla: King of the Monsters, How to train your Dragon, If Beale Street could Talk, Mary Poppins Returns, Mission Impossible, Tolkin oder Vice», heisst es weiter.

Es sei «eine grosse Ehre» neben so vielen bekannten Komponisten wie Thomas Newman, Alexander Desplat, John Powell, James Newton Howard, Carter Burwell, Max Richter, Nicholas Brittel, Danny Elfman, Alberto Iglesias, Brian Tyler, Alan Silvestri und Michel Legrand aufgeführt zu sein.

Sie Wahl ist öffentlich und erfolgt über wsavoting.com. (pd/eh)