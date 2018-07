Todesfall: Spidi ist tot

Grosse Trauer herrscht im Schweizer National-Circus Knie: Peter Wetzel, bekannt als Clown Spidi, ist tot. Der 51-jährige Zirkuskünstler hat am Donnerstagabend in Aarau den Freitod gewählt, schreibt Circus Knie in einer Mitteilung vom Freitag.

Spidi, der Clown mit der weissen Lippe und den weiss geschminkten Augen, habe seit 24 Jahren zur Zirkusfamilie gehört und das Bild des Circus Knie wie kaum ein anderer geprägt, so die Zirkusfamilie. «Unser Maskottchen ist nicht mehr», trauert Géraldine Knie, artistische Direktorin des Circus Knie.

Die Familie Knie, alle Artisten und Mitarbeitenden trauern um Spidi und werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren, heisst es weiter in der Mitteilung. Der Zirkus sei Spidis Leben gewesen: Deshalb werde in seinem Sinne auch die Vorstellung von Freitag wie gewohnt ablaufen. Das Gleiche gilt für die Vorstellungen vom Wochenende. (pd/as)