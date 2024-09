World Soundtrack Awards

Doppel-Nominierung für Baldenweg-Geschwister

Die Filmmusik von «In the Land of Saints and Sinners» schafft es in den Kategorien «Discovery of the Year» und «Public Choice» nebst Mitstreitern wie Hans Zimmer, Anthony Willis und Jerskin Fendrix in die Shortlists.