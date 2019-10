Regula Bührer Fecker: Sport hat das Winner-Gen aktiviert

Unternehmerblut sei besonderes Blut. Es treibe Menschen an, die in unternehmerischem Sinn unternehmen, was andere unterlassen, schreibt Autor Bernd Remmers im Text auf der Buchrückseite. Für «Unternehmerblut» seien 15 Interviews geführt worden über zehn Eigenschaften, die Unternehmerblut ausmachen würden.

Unter den Porträtierten sind Regula Bührer Fecker, Partnerin von Rod Kommunikation, Tom Hanan, Gründer und CEO von Webrepublic und Thomas Sterchi, Internetpionier und Multiunternehmern.

Von Bührer Fecker erfahren die Leserinnen und Leser ihre Motivation fürs Unternehmertum: Sie habe festgestellt, dass ihre Chefs auch nur mit Wasser kochen. «Das kann ich besser», habe sie sich gedacht und sich selbstständig gemacht. Auf dem Weg zum Erfolg habe die Tatsache, dass sie früher erfolgreiche Sportlerin gewesen war (Rudern und Triathlon), «extrem geholfen». «Der Sport hat in mir das Winner-Gen geweckt. So merkte ich früh, was mit Willen und Training persönlich und beruflich zu erreichen ist».

Tom Hanan kommt im Kapitel «Leadership» vor. Innovation sei in der rasend schnellen Wirtschaftswelt Teamarbeit und der Leader an der Spitze «nur der Coach, der Innovation ermöglicht». Er sehe seine Rolle als Geschäftsführer in erster Linie als Enabler. «Ich gebe die ungefähre Marschrichtung vor und räume Steine aus dem Weg, damit die Mitarbeitenden ihr Potenzial entfalten können. Und wir folgen dem Prinzip von Trial und Error», so Hanan.

Hinten im Buch merkt Autor Bernd Remmers, der aus einer deutschen Unternehmerfamilie stammt und als Consultant für Change Management, Strategieumsetzung und Leadership tätig ist, an, dass er sich beim Buchprojekt Hilfe geholt habe. Das Schriftstellerische habe Autor René Lüchinger bewältigt und die Interviews Medard Meier. (pd/eh)

«Unternehmerblut», Bernd Remmers, NZZLibro. ISBN: 978-3-03810-364-6.