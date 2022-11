Streitgespräch: SRF-Direktorin trifft auf Medienkritiker

Francesco Benini äussert in den CH-Media-Zeitungen immer wieder scharfe Kritik an Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Am Mitttwochabend traf er in einer öffentlichen Diskussion im Stapferhaus in Lenzburg auf SRF-Direktorin Nathalie Wappler. Moderiert wurde das Gespräch von Hannes Britschgi.

«Es war ein Duell, das diesen Namen verdiente: SRF-Direktorin Nathalie Wappler und CH-Media-Autor Francesco Benini waren sich beim Gespräch über die SRF-Neuausrichtung, Gebühren und Service public kaum je einig», bilanzierte die Aargauer Zeitung.

Bei der Service-public-Frage beispielsweise sei für Benini klar, dass es zwar Information und Kultur brauche, aber weniger Unterhaltung. Wappler sagte, dass Service public immer wieder von neuem definiert werden müsse – er ändere sich mit der Gesellschaft. Und sie warnte: «Wenn die Grundversorgung der Medien wegfällt, wird sie niemals wieder aufgebaut. Dann ist sie einfach weg.» (cbe)