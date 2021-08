Neue Krimiserie: SRF engagiert Starregisseur Michael Steiner

Der erfolgreiche Schweizer Regisseur Michael Steiner arbeitet zum ersten Mal seit 19 Jahren wieder für eine Produktion von SRF. Geplant ist eine Krimiserie, die in Basel spielt. Das Drehbruch geschrieben hat ein Team um «Zwingli»-Autorin Simone Schmid, wie die Schweiz am Wochenende (SaW) berichtet.

Die neue Serie soll Drama und Komödie verbinden und zum Nachfolgeprojekt des «Bestatters» werden. Die erste Staffel soll im Herbst 2022 ausgestrahlt werden, die Dreharbeiten starten diesen November. Noch geheim sind die Namen der Schauspieler. Laut SaW sollen «bekannte Gesichter» dabei sein. Produziert wird die neue Serie von Turnus Film. (cbe)