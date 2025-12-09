Fun Fatale: SRF lanciert neues Stand-up-Format

Publiziert am 09.12.2025

SRF zeigt ab Mai 2026 das neue Stand-up-Format «Fun Fatale» am Sonntagabend. Die vier Folgen bieten ausschliesslich weiblichen Comedians aus der Schweiz und dem deutschsprachigen Ausland eine Bühne. Andrea Fischer Schulthess führt als Gastgeberin durch die Sendung, heisst es in einer Mitteilung von SRF.

Das Format entstand aus einer Ausschreibung, die SRF vor rund einem Jahr lancierte, um die Diversität der Schweizer Comedy-Szene im Angebot abzubilden. «Fun Fatale» basiert auf dem Bühnenprogramm «Female Trouble», das seit 2020 als jährliches Festival im Millers Theater in Zürich stattfindet und mittlerweile schweizweit auf Bühnen gezeigt wird. Das Konzept wurde für die TV-Ausstrahlung weiterentwickelt.

Produktion in Frauenhand

Die Zürcher Produktionsfirma Filmgerberei setzt das Format komplett mit weiblichen Mitarbeiterinnen um – von der Set-Runnerin bis zur Cutterin. Regie führt Fabienne Hadorn zusammen mit Andrea Fischer Schulthess und Produzentin Marike Löhr. Bei SRF sind Simone Kern und Alexandra Steck als Produzentinnen verantwortlich.

Die Aufzeichnungen finden im März 2026 im Theater Millers in Zürich statt. Weitere Details zur Sendung gibt SRF zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. (pd/cbe)