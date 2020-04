Eurovision Contest: SRF schaut auf 61 ESC-Teilnahmen zurück

Der «Eurovision Song Contest» polarisiert wie kaum eine andere Fernsehsendung – mit vielen Emotionen und Diskussionen – aber auch ungebrochenem Interesse am Geschehen, heisst es in der Mitteilung von SRF dazu. Trotz seiner 65‑jährigen Geschichte gehöre der «Eurovision Song Contest» zu den modernsten und spektakulärsten Fernsehevents und erreiche jeweils ein Publikum von rund 200 Millionen Zuschauenden weltweit. Beim «Eurovision Song Contest» treffen mehr als 40 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt aufeinander und nutzen die Chance, sich und ihr Land eindrucksvoll zu präsentieren.

In der Auftaktsendung «Die Schweiz am ESC – Dramen, Siege, Emotionen» schaut SRF zurück auf die 61 Teilnahmen der Schweiz. Als besondere Highlights bleiben die Musikevents der Jahre 1956 und 1988 in Erinnerung, in denen Lys Assia beziehungsweise Céline Dion den Sieg für die Schweiz nach Hause tragen konnten.

Thematisiert werden die glanzvollen Platzierungen, spektakulären Auftritte und die grossen Emotionen sowie die Entwicklung des Wettbewerbs. Zudem erhält das Publikum einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen des «Eurovision Song Contest» und kann so die Vorbereitungen der Künstlerinnen und Künstler der letzten Jahre mitverfolgen. Zudem kommen in aktuellen Interviews Paola Felix, Sandra Studer, Peter Reber, Sven Epiney und Gjon’s Tears zu Wort und erzählen von ihren «ESC»‑Erlebnissen.

Der Schweizer Teilnehmer wird auch 2021 Gjon’s Tears heissen – allerdings wird er nicht mit seinem für den «ESC» 2020 geschriebenen Song «Répondez-moi» antreten. Dies, weil trotz Absage des «ESC» 2020 das Reglement gemäss EBU eingehalten werden muss und folglich nur Songs, die ab September 2020 veröffentlicht werden, am «ESC» 2021 zugelassen sein werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten die Gelegenheit, den Künstler aus Broc FR näher kennenzulernen und ihn auf seiner bisherigen Reise zum grossen Musikevent zu begleiten.

Im Anschluss zeigt SRF 1 die Eurovisions-Sendung «Eurovision: Europe Shine A Light». Diese Show wird anstelle des «ESC»-Finales ausgestrahlt und ehrt alle 41 Songs sowie die Künstlerinnen und Künstler. «Eurovision: Europe Shine A Light» soll die Menschen zusammenbringen und den Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bieten – darunter auch Gjon’s Tears, dem Schweizer Vertreter am «ESC» 2020 und 2021. Zu sehen ist die Sendung am Samstag, 16. Mai 2020, 20.10 Uhr auf SRF 1 (pd/wid)