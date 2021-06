Uefa Euro 2020: SRF zeigt alle 51 Spiele live

Schweizer Radio und Fernsehen berichtet vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in TV und Radio sowie auf den Onlineplattformen umfassend über die Uefa Euro 2020. Die Schweizer Fussballfans erhalten das volle Programm mit allen 51 Spielen – live im TV auf SRF zwei und SRF info (Parallelspiele) sowie als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF-Sport-App.

Nationalmannschafts-Kommentator Sascha Ruefer sowie Mario Gehrer, Reto Held, Dani Kern und Manuel Köng kommentieren die Spiele für das SRF-Publikum. Wegen der Corona-Pandemie begleiten sie sämtliche Gruppenspiele aus der Off-Kabine in Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst. Ab den Achtelfinals ist geplant, dass die TV-Kommentatoren in den Stadien vor Ort zum Einsatz kommen.

Vorschauen, Analysen und Stimmen

Einen Schwerpunkt legt SRF auf das Schweizer Nationalteam. Moderator Rainer Maria Salzgeber und Benjamin Huggel, SRF-Experte für die Nationalmannschaft, stimmen im TV-Studio in Zürich auf die Schweizer Spiele ein und analysieren die Leistungen der Schweizer Fussballer. Jeff Baltermia begleitet die Equipe von Trainer Vladimir Petković hautnah durch das Turnier. Nach den Spielen fängt der TV-Reporter die Emotionen und Stimmen der Schweizer Akteure im Stadion ein. In täglichen Liveschaltungen nach Zürich liefert er zudem News und Interviews aus dem Schweizer Euro-Camp. Hintergrundberichte runden die TV-Berichterstattung zum Schweizer Nationalteam ab.

Neben Salzgeber führen im SRF-Studio in Zürich Annett Fetscherin, Paddy Kälin und Lukas Studer durch die Livesendungen. Sie ordnen das Spielgeschehen gemeinsam mit wechselnden Tagesgästen ein. Als Gäste im TV-Studio Platz nehmen sowohl die SRF-Fussballexperten als auch weitere prominente Fachleute. Unter anderen dabei sind die Schweizer Nationalspielerin Ramona Bachmann sowie die früheren Fussballprofis Diego Benaglio, Lara Dickenmann und Mladen Petrić.

Livekommentar auf Radio SRF 3

Radio SRF 3 «ist das Liveradio für alle Schweizer Fussballfans», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Sportreporter Peter Schnyder und Marcel Melcher kommentieren sämtliche Spiele der Schweizer Nationalmannschaft und den Final in voller Länge live aus dem Stadion. Unterstützt werden sie dabei von SRF-Expertin Kathrin Lehmann aus dem Radiostudio in Zürich.

Von allen weiteren Euro-Spielen bieten Radio SRF 3 und Radio SRF 1 einen Resultatservice mit laufenden Updates – ab den Viertelfinals mit regelmässigen Liveschaltungen aus den Stadien. Täglich sind zudem News und Reportagen aus dem Schweizer Euro-Camp zu hören. Tagesaktuelle Geschichten, Interviews und Analysen runden die Radio-Berichterstattung zur Fussball-Europameisterschaft ab.

Benjamin Huggel mit eigener Rubrik

Auf srf.ch/sport und in der SRF-Sport-App zeigt Schweizer Radio und Fernsehen alle Spiele der Uefa Euro 2020 im Livestream. Die Schweizer Spiele sowie weitere ausgewählte Euro-Partien sind zudem live auf dem YouTube-Kanal von SRF Sport zu sehen.

In der Social-Media-Rubrik «Huggels Corner» analysiert SRF-Experte Benjamin Huggel die Schweizer Nationalmannschaft und beantwortet Fragen der Userinnen und User. Darüber hinaus gehören sowohl News und Resultate als auch Reaktionen, Einschätzungen und Hintergründe zum Schweizer Nationalteam, seinen Gegnern und dem Event zum SRF-Onlineangebot rund um die Fussball-EM.



Für Unterhaltung sorgt ferner das beliebte Tippspiel, in dem die Userinnen und User gegen die SRF-Expertinnen und -Experten antreten können.

Fussball-Talks mit «Sykora Gisler»

In ihrem Fussball-Podcast widmen sich SRF-3-Moderator Tom Gisler und «Zwölf»-Chefredaktor Mämä Sykora regelmässig der schönsten Nebensache der Welt. Während der Uefa Euro 2020 diskutieren die beiden Enthusiasten mit wechselnden Gästen – unter anderen mit Satiriker Gabriel Vetter und «Tagesschau»-Moderator Franz Fischlin – über das Fussballereignis des Jahres. Im Zentrum stehen keine technischen Analysen, sondern unterhaltende Gespräche mit starken Meinungen, viel Herz und einer guten Prise Humor.

Ausgestrahlt wird «Sykora Gisler» jeweils am Folgetag nach den Schweizer Spielen sowie nach Abschluss der Achtel-, Viertel- und Halbfinals auf SRF zwei sowie den SRF-Onlineportalen. Auf Radio SRF 3 sind zudem die Highlights der Talks zu hören. (pd/cbe)