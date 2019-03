Michael Jackson: SRF zeigt «Leaving Neverland»

Hat Michael Jackson Kinder sexuell missbraucht? Der Dokumentarfilm «Leaving Neverland» wirft diese Frage erneut auf, was weltweit zu hitzigen Reaktionen führt. SRF zeigt die vierstündige Dokumentation am Samstag, 6. April, ab 21.15 Uhr online auf srf.ch und ab zirka 23 Uhr auf SRF zwei.

Die Schilderungen der beiden mutmasslichen Missbrauchsopfer wirken zwar glaubwürdig, sind aber auch heftig umstritten, schreibt SRF dazu. Beide hätten den Popstar jahrelang verteidigt, auch vor Gericht unter Eid. Erst nach dem Tode Jacksons änderten sie allmählich ihre Haltung und würden nun im Film von Manipulation, Abhängigkeit und massivem Missbrauch sprechen.

Vertraute des «King of Pop» kommen im Film nicht zu Wort. Diese Perspektivenwahl wird in der laufenden Debatte als unfair und einseitig kritisiert. Die Dokumentation könne trotz der detaillierten Aussagen der Männer und deren Umfeld nicht restlos beweisen, was tatsächlich auf dem Anwesen Neverland des «King of Pop» geschehen sei, heisst es in der Mitteilung weiter.

Reflexion und Vertiefung im «Club» und «Kontext»

Der Film schildert nicht nur die mutmasslichen Vergehen des erfolgreichsten Popkünstlers der Geschichte, sondern er sucht auch nach Erklärungen für das Verhalten und Mechanismen von Tätern, Opfern und ihrem Umfeld. Damit wirft er viele Fragen auf: Wo liegt die Wahrheit, wer lügt? Wie soll die Nachwelt mit dem künstlerischen Vermächtnis eines mutmasslich Pädophilen umgehen? Warum trüben Macht, Ruhm und Glamour bei Eltern vernünftiges Denken oder Verantwortungsbewusstsein?

Diese Fragen und andere relevante Punkte werden in den Sendungen «Club» und «Kontext» aufgenommen und diskutiert, schreibt SRF. Der «Club» zum Thema ist am Samstag, 6. April, ab 21.15 Uhr online auf srf.ch zu sehen. Auf SRF 1 wird die Diskussionssendung am Dienstag, 9. April, um 22.25 Uhr ausgestrahlt. Auf Radio SRF 2 Kultur wird das Thema «Polansky, Spacy und nun auch Jackson – Was machen wir mit der Kunst von «Grüseln»? gleichtags in der Sendung «Kontext» um 9 Uhr thematisiert. Um 23.45 Uhr wird die zweiteilige Dokumentation schliesslich nochmals auf SRF 1 ausgestrahlt.

Mit der Thematisierung in den Diskussionssendungen «Club» und «Kontext» werde die Geschichte des «King of Pop» und der Skandal angemessen reflektiert und vertieft, sodass sich das Publikum eine eigene Meinung bilden könne, schreibt SRF. (pd/wid)