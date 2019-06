Zeitgenössische Musik: SRG lanciert eine neue Plattform

Mit Neo.mx3 lanciert die SRG eine neue Plattform für das zeitgenössische und improvisierte Schweizer Musikschaffen. Als gesamtschweizerisches Pilotprojekt erschliesst Neo.mx3 Komposition, Improvisation, transdisziplinäre, performative und multimediale Formate in Ton, Bild und Video für ein breites Publikum: Sie richtet sich an Musikschaffende, Musikliebhaber und Studierende, Komponistinnen und Konzertveranstalter im In- und Ausland, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ziel der Site ist der direkte Austausch und der Informationsfluss zwischen Musikschaffenden untereinander wie auch zwischen den SRG-Sendern (SRF, RTS, RTR, RSI), Veranstaltern, Festivals und Musikhochschulen, Institutionen sowie allen an «neuer Musik» Interessierten in der Schweiz und im Ausland.

Die Plattform funktioniert kollaborativ: Musikschaffende, Komponistinnen und Interpreten stellen ihr Schaffen auf persönlichen Profilseiten mit Audiofiles, Videos und Fotos dar. Veranstalter und Festivals haben ihrerseits die Möglichkeit, ihre Konzerte, Symposien oder Ausschreibungen interessierten Kreisen mitzuteilen und in einem gesamtschweizerischen Veranstaltungskalender zugänglich zu machen.

Die SRG stellt die Plattform zur Verfügung und begleitet sie redaktionell, etwa mit einem regelmässig erscheinenden Blog über die wichtigsten Veranstaltungen in der Schweiz. Die Radiokulturprogramme aller Sprachregionen wie das Onlineangebot werden regelmässig Musik von der Plattform übernehmen und somit die Weiterverbreitung aktueller Schweizer Musik fördern.

Neo.mx3 ist die dritte gesamtschweizerische Musikplattform, welche die SRG betreut. 2006 hatte sie Mx3 lanciert: Das Portal für Schweizer Rock, Pop und Jazz umfasst heute 115’000 Titel. Es folgte 2009 Volksmusik.mx3. Mit Neo.mx3 sind somit alle Musikgenres vertreten und für alle zugänglich gemacht, wie es weiter heisst.

Um das schweizerische zeitgenössische Musikschaffen möglichst breit zu fördern strebt die SRG zudem weitere Kooperationen mit Schweizer Kultur- und Musikinstitutionen an, unter anderem mit Swissmusic.ch, dem Portal von Pro Helvetia und der Fondation Suisa.

Auch die «neue Musik» liege der SRG am Herzen, weshalb sie mehr Platz im Programmangebot erhalten soll. Auf Neo.mx3 werden deshalb laut Mitteilung «hochwertige, bislang weitgehend in den Archiven schlummernde Musikaufnahmen zugänglich gemacht». (pd/cbe)