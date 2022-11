Am 3. Nobember feierte das «Sister Äct»-Musical mit Fabienne Louves, Walter Andreas Müller, Sandra Studer und weiteren Stars Premiere in der Maag-Halle in Zürich. Publikum und Medien seien sich laut einem Newsletter von Maag Music & Arts einig gewesen: «Die Mundartinszenierung des Broadway-Hits ist rundum geglückt.» Das Publikum habe die Protagonistinnen und Protagonisten mit Applaus gefeiert. Wie Gäste die Premiere erlebt haben, ist in diesem Video zu sehen:

Die Handlung von «Sister Äct – Ein himmlisches Musicäl» basiert auf dem Kino-Blockbuster mit Whoopi Goldberg. Das Muscial des Regisseurs Dominik Flaschka läuft bis am 22. Januar 2023 in der Maag-Halle in Zürich. (pd/tim)