Anna Maier: Start mit eigener Rubrik auf bluewin.ch

Seit einem Jahr publiziert Journalistin Anna Maier in ihrem Onlinemagazin KeinHochglanzmagazin.com monatlich «Gespräche mit aussergewöhnlichen Menschen». Ab 1. Februar hat sie mit bluewin.ch, dem Mail- und Newsportal von Swisscom, einen «potenten Medienpartner» an ihrer Seite, wie ihre Agentur Andreas & Conrad in einer Mitteilung schreibt.

Auf der Website wird sie immer am 1. des Monats unter der neuen Rubrik «Anna Maier trifft…» ihre Eindrücke zu ihren Interviewpartnern teilen. Den Start macht sie mit dem Zürcher Schönheits- und Kriegschirurgen Enrique Steiger. Er mache einerseits die Reichen dieser Welt schöner, auf der anderen Seite flicke er unentgeltlich in Krisengebieten Kriegsverletzte zusammen, heisst es weiter. (pd/cbe)