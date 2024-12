Todesfall: Stilikone Clifford Lilley ist verstorben

Publiziert am 13.12.2024

Der gebürtige Südafrikaner Clifford Lilley ist unerwartet in seinem Zuhause in der Villa Egli im Zürcher Seefeld verstorben, vermutlich an Herzversagen, wie Blick am Donnerstag zuerst vermeldete. Der stadtbekannte Stilberater, der 1951 in Kapstadt geboren wurde, prägte die Schweizer Modewelt über Jahrzehnte hinweg.

Nach seiner Ausbildung an der Theaterschule in Südafrika kam Lilley 1979 erstmals nach Zürich. Über eine Anstellung beim renommierten Herrenausstatter Hannes B. etablierte er sich schnell in der Schweizer Modeszene. Seine Karriere führte ihn zum Schweizer Fernsehen SRF als Stylist, später wurde er auch bei Servus-TV und TeleZüri zum gefragten Modeexperten.

Als selbständiger Mode- und Imageberater arbeitete er für zahlreiche Marken und leitete Workshops zu Stil und Image. Zuletzt war er als Host im Luxushotel The Dolder Grand tätig, wo er noch wenige Tage vor seinem Tod auf der Bühne stand.

Weggefährten würdigen Lilley als charismatische Persönlichkeit mit ansteckendem Lachen und grenzenloser Positivität. Stilkritiker Jeroen van Rooijen, der mit ihm auch ein Buch verfasste, beschreibt ihn am Freitag auf dem Lifestlye-Portal NZZ Bellevue als «Gentleman, Charmeur und Lebenskünstler», der frei von Vorurteilen und Dünkel war. (cbe)