Publiziert am 12.01.2026

Die am Freitag publizierte «Zeichnung des Tages» zeigt zwei Skifahrer mit der Aufschrift «Les brûlés font du ski» (Die Verbrannten fahren Ski) und darunter „La comédie de l'année» (Die Komödie des Jahres), in Anlehnung an den Filmklassiker von 1979 «Les Bronzés font du ski» (im Deutschen bekannt als «Die Strandflitzer 2»).

Diese am Tag der nationalen Trauerfeier verbreitete Karikatur hat die Walliser und Schweizer Öffentlichkeit schockiert. So sehr, dass eine Strafanzeige gegen Charlie Hebdo und den Zeichner Eric Salch an die Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis, Beatrice Pilloud, gerichtet wurde.

Gemäss den Mitautoren der Anzeige fällt die Karikatur unter Artikel 135 des Strafgesetzbuches, der die Formen der Gewaltdarstellung definiert.

«Die Zeichnung von Salch verletzt die Würde der Opfer. Sie zeigt die erlittene Gewalt nicht, um sie anzuprangern, sondern neutralisiert die erlittene Gewalt durch Gelächter», empört sich das Paar. «Die Karikatur weist keinerlei überwiegendes kulturelles, künstlerisches, wissenschaftliches oder informatives Interesse auf.»

«Wir beantragen, dass ein Strafverfahren eröffnet wird und dass im Falle einer Verurteilung durch das Gericht eine Ersatzforderung ausgesprochen wird, deren Erlös vom Staat allen Opfern zugutekommen soll», schliessen sie. (sda/nil)