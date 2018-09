Wer wohnt wo?: Sven Epiney moderiert neue SRF-Sendung

«Zeig mir, wie du wohnst, und ich sag dir, wer du bist» – sagt ein Sprichwort. Nicht immer entspricht das Offensichtliche allerdings der Realität. Wie gut gelingt es den Mitspielern, sich in der eigenen Wohnung nicht zu verraten oder die Gegenspieler sogar auf eine falsche Fährte zu locken? Gehört das Industrieloft zur Mitspielerin, die sich ebenso extravagant kleidet? Oder doch eher zum Mitspieler, der auf der Bank arbeitet und einen gewissen Luxus liebt? Aber wo wohnt dann der sympathische Bündner?

So unterschiedlich die Charaktere und Einrichtungen auch sind, eines haben aber alle Mitspieler gemeinsam: die Leidenschaft fürs schöne Wohnen. Wer durch geschicktes Beobachten und Kombinieren am Ende der Sendung am meisten richtige Zuordnungen macht, gewinnt.

«Wer wohnt wo?» ist eine «unterhaltsame Entdeckungstour durch wahrgewordene Schweizer Wohnträume», wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Durch die Sendung führt Sven Epiney, ausgestrahlt wird sie am Samstag, 15. September 2018, 20.10 Uhr, auf SRF1. (pd/cbe)