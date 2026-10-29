Publica4: Vollbild-Werbung wird zur Seitenleiste

Publiziert am 29.10.2026

Das Zürcher Adtech-Unternehmen Publica4 hat ein neues Werbeformat lanciert. 20 Minuten habe es als erster Schweizer Publisher bereitgestellt, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Donnerstag. Gebucht wurde es für die Automarken Range Rover und Defender. Publica4 war für Produktion, Adaption und technische Auslieferung verantwortlich. Seit Juli hat das Unternehmen mit Dario Piccinno erstmals einen CEO (persoenlich.com berichtete).

Beim Aufruf der Seite belegt das «Welcome Ad Split» zunächst den ganzen Bildschirm. Danach zieht es sich in eine Seitenleiste links und rechts des redaktionellen Inhalts zurück, die während der Lektüre sichtbar bleibt. Weil die Startfläche Bewegtbild zeigen kann, setzten die beiden Marken auf Video.

Publica4 weist für die Kampagne eine Video Completion Rate von 68,2 Prozent aus. So hoch sei der Anteil der Nutzenden, die das 30-sekündige Video auf dem Desktop bis zum Ende angeschaut hätten. Die Klickrate lag laut Mitteilung im Kampagnenschnitt bei 5,63 Prozent, die Sichtbarkeit bei bis zu 92,7 Prozent. Angaben zur Zahl der Einblendungen, zur Kampagnendauer und zur Messmethode macht das Unternehmen nicht.

Piccinno sieht in den Werten ein Argument gegen die Fixierung der Branche auf den Tausenderkontaktpreis. High-Impact-Formate kosteten zwar mehr pro Kontakt. Die Qualität der Aufmerksamkeit zeige sich aber unmittelbar in den Klick- und Completion-Raten. «Ein Werbemittel, das tatsächlich gesehen wird, ist jedem günstigen Kontakt überlegen, der nie jemanden erreicht», lässt er sich in der Mitteilung zitieren.

Nach Angaben von Publica4 ist das Format ab sofort bei einem Grossteil der grossen Schweizer Medienhäuser in der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz buchbar. Produktion und Adaption seien inbegriffen. Weitere Formate sollen im Quartalsrhythmus folgen. (pd/nil)