Coronavirus: SWA-Jahresmeeting wird verschoben

Über 350 Teilnehmer haben sich bis heute für das SWA-Jahresmeeting und traditionelle Treffen der Werbebranche vom 19. März angemeldet. Als Veranstalter ist der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) ebenfalls an die Vorgaben von Bundesrat und Kanton Zürich bezüglich des Coronavirus (Covid-19) gebunden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Obwohl eine Durchführung im Moment mit entsprechenden Vorsichtsmassnahmen und Hygieneregeln noch erlaubt wäre, hat sich der SWA laut Mitteilung bereits dafür entscheiden, seinen Event auf den Mittwoch, 3. Juni 2020 zu verschieben. Die Gesundheit aller Teilnehmenden, ein unbelastetes Event-Erlebnis und das Networking unter den Mitgliedern und Gästen sei dem Verband wichtiger, als am Termin im März festzuhalten.

Die meisten Referenten zum Thema «Mensch oder Maschine: Künstliche Intelligenz in Marketing und Kommunikation» konnten das neue Datum bereits bestätigen. Der SWA hofft laut Mitteilung, dass viele Werbeauftraggeber und Freunde des Verbands in bester Gesundheit am Jubiläumsevent dabei sein werden. Immerhin könne dann der SWA seinen 70. Geburtstag feiern. (pd/cbe)