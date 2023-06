Seitenwechsel: Tamás Kiss ist jetzt Raumentwickler

Der ehemalige FCZ-Werber Tamás Kiss (früher Hesskiss) hat sich nun aus der Werbung verabschiedet. Der studierte Jurist und Buchautor hat zusammen mit Freunden das Unternehmen Raumpioniere ins Leben gerufen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die junge Firma, die in St. Gallen und Zürich zuhause ist und sich für eine innovative und nachhaltige Raumentwicklung einsetzt, unterstützt Hauseigentümerinnen und -eigentümer bei der nachhaltigen Realisierung ihres Immobilienpotenzials.

Wohnraum für 22'000 Menschen

Bis 2030 will Raumpioniere gemäss Kiss zusätzlichen Wohnraum für 22'000 Menschen in der Schweiz realisieren. Das heisst, sie wollen das zukunftsträchtige «Bauen ohne Land» aktiv fördern und so das Angenehme – nämlich all die Vorteile für die Eigentümerinnen und Eigentümer – mit dem Nützlichen – dem wichtigen Landschafts- und Naturschutz – verbinden. Zu diesem Zweck haben sie einen Potenzialrechner entwickelt – ein zeitgemässes digitales Tool, das die Verdichtung in der Schweiz vorantreiben soll.

Vielen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern sei ja durchaus bewusst, dass eine schöne, unbebaute Landschaft einen wertvollen Beitrag zum Wohlbefinden der Gesellschaft und zur Klimaregulierung leiste. Allerdings seien sie sich leider noch viel zu wenig des grossen Transformationspotenzials bewusst, das ihnen buchstäblich zu Füssen liege.

Hier will das Unternehmen ansetzen – und zwar als eine Art Katalysator; einerseits durch Wissens- und Bewusstseinsbildung, andererseits als starker Partner, der potenzielle Mehrfamilienhausbesitzerinnen und -besitzer auf dem Weg zur nachhaltigen Verwirklichung ihres Immobilienpotenzials begleitet. Hesskiss, die ehemalige Agentur von Tamás Kiss, wurde vor zwanzig Jahren zur Schweizer Newcomer-Agentur des Jahres gewählt. (pd/ma)