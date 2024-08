Markus Ruf & Catherine Martin: Traumhochzeit bei tropischen Temperaturen

Am vergangenen Samstag war es soweit: Markus Ruf, Mitgründer von Ruf Lanz und einer der erfolgreichsten Schweizer Werber überhaupt, heiratete nach zwölf Jahren seine grosse Liebe Catherine Martin. Die Party stieg im atemberaubend schönen Park von Enzo Enea in Rapperswil-Jona. Wenn man Markus Ruf in den letzten Tagen eine E-Mail schickte, kam die Antwort zurück: «Man sagt zwar, ich sei mit dem Beruf verheiratet. Aber eben nicht nur. Darum bin ich wegen der Vorbereitung zu unserer Hochzeitsparty abwesend.»

130 Hochzeitsgäste aus Werbe- und Kulturszene



Einige Gäste reisten extra aus Catherine Martins Heimatland Kolumbien nach Rapperswil und brachten Temperaturen mit wie in der Karibik. Rund 130 Gäste feierten ausgelassen bis spät in die Nacht, darunter Freunde des Brautpaars aus der Werbe- und Kulturszene: u. a. Danielle Knecht-Lanz, Markus Gut, Peter Brönnimann, Natalija Falloca, Martin Spillmann, Alexander Jaggy, René Eugster, Alberto Venzago, Betty Heart, Nathalie Nobs und Serge Höltschi. Ebenfalls unter der Gästeschar: Schriftsteller Thomas Meyer, Museumsdirektorin Sabine Schaschl, Galerist Christophe Guye, Vegi-Pionier Rolf Hiltl.















Für den Ringtausch komponierte Songwriter David Holler zusammen mit dem Brautpaar einen eigenen Song: «One Kiss, Two Hearts, One Love.» Dieser ist auch auf Spotify, Apple Music & Co. erhältlich. Holler stammt aus einer alten Musikerfamilie aus Louisiana, deren Songs unter anderem von Whitney Houston, Cher und Bob Dylan interpretiert und auch schon von Quentin Tarantino verwendet wurden.



50 Meter lange Tavolata

Die Zeremonie ging unter freiem Himmel in der Sumpfzypressen-Allee über die Bühne, einem Ort der Kontemplation und dennoch der Leichtigkeit. Die Trauzeugen Noëlle und Tobi Fueter brachten es zu Beginn der Zeremonie auf den Punkt: «Wenn zwei leidenschaftliche Kreative wie Catherine und Markus heiraten, dann lassen sie es sich natürlich nicht nehmen, alles selber zu konzipieren.»So wurde es nicht nur liebevoll, sondern auch humorvoll: Thomas Schöb las eine inspirierende Kurzgeschichte aus der Feder von Markus Ruf, die beschreibt, warum die Eheringe nicht von Cartier oder Tiffany stammen, sondern aus Santa Cruz de Mompós, der kolumbianischen Kolonialstadt, die Gabriel García Márquez zu seinem Jahrhundertroman «Hundert Jahre Einsamkeit» bewegt haben soll.Als Ehegelübde trug das Brautpaar ein Gedicht von Frida Kahlo vor – auf deutsch und auf spanisch. Im Anschluss verlängerten sie das Versmass in 12 Strophen zum Vergnügen des Publikums pointiert auf ihre Beziehung.Danach flanierte man zur 50 Meter langen Tavolata auf der Terrasse, wo eine kulinarische Reise mit asiatischen und lateinamerikanischen Einflüssen begann, kreiert von Private Chef Ralph Schelling (kochte früher u. a. in «Petermanns Kunststuben» in Küsnacht und im «El Bulli» an der Costa Brava). Ruf verriet in seiner Tischrede: «Bereits in der Pfadi kriegte Ralph den Namen Moulinex, weil er ständig in der Küche stand.» Bis spät in die Nacht wurde getanzt und gefeiert – bei Lulo Mojitos und exquisitem kolumbianischem Rum. Ganz nach dem Motto: «Die schönsten Vergrösserungsgläser für die Freuden der Welt sind jene, aus denen man trinkt.» (ma)