Ticino Turismo: Travis Scott drehte Clip im Castelgrande

Publiziert am 30.07.2026

Die Dreharbeiten fanden in verschiedenen Bereichen von Castelgrande statt, darunter beim Eingang zum Aufzugstunnel sowie in Teilen der Arena. Wie der Corriere del Ticino berichtete, war Travis Scott persönlich vor Ort – Augenzeugen hatten ihn zusammen mit dem Filmteam in Bellinzona gesichtet, im damals veröffentlichten Teaser war unter anderem eine Nahaufnahme seines Gesichts zu sehen. Der nun publizierte vollständige Videoclip zeigt das Ausmass der im Tessin realisierten Produktion. Weitere Szenen entstanden laut Mitteilung in Gordola, auf dem Areal vor dem Berufsbildungszentrum des Schweizerischen Baumeisterverbands Tessin.

«When I'm Home» ist eine Zusammenarbeit von Travis Scott, James Blake und Ludwig Göransson und bildet den Abspann von Nolans Film, der seit Anfang Juli in den Kinos läuft. Travis Scott übernimmt darin zudem eine kleine Nebenrolle als Barde. Am Song beteiligt ist auch der dreifache Oscar-Preisträger Göransson, der die gesamte Filmmusik zu «The Odyssey» komponiert hat.

Regie führte Mahfuz Sultan, der unter anderem bereits das Video zu «Jimmy Cooks» von Drake und 21 Savage inszenierte. Hinter der Kamera stand Ayinde Anderson, der zuvor etwa an der Serie «The Vince Staples Show» als Kameramann beteiligt war. Als lokale Produktionspartnerin fungierte laut Mitteilung die Zürcher AM Production.

Unterstützt wurde das Projekt von der Ticino Film Commission, Ticino Turismo, Bellinzona e Valli Turismo, der Stadt Bellinzona sowie der Festung von Bellinzona selbst. «Eine Produktion dieser Art bringt sehr viele Herausforderungen mit sich und oft, wie auch in diesem Fall, mit äusserst kurzer Vorlaufzeit», sagt Lisa Barzaghi, Direktorin der Ticino Film Commission. Innerhalb weniger Tage habe man etwa Unterkünfte für ein laut Mitteilung rund 40-köpfiges Team in der Hochsaison sowie kurzfristig angefragte Sonderbewilligungen und Ausrüstung organisieren müssen.

Angelo Trotta, Direktor von Ticino Turismo, ordnet die Veröffentlichung als Werbung für den Kanton als Filmstandort ein: «Der Teaser hat die Neugier geweckt, der vollständige Videoclip gibt nun den Blick frei auf das Potenzial des Tessins als Drehort», so Trotta laut Mitteilung. (pd/nil)