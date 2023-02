Der plastischen Chirurgin Martina Schneider der Clinic Utoquai ist mit einem TikTok-Video ein Coup gelungen: Sie zeigt anhand eines selbst kreierten Knetmodells sehr präzise und unblutig eine Brustverkleinerung. Das Video wurde auf TikTok schon 17,4 Millionen Mal aufgerufen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Chirurgin Martina Schneider bei der Arbeit. (Bilder: zVg)





«Uns ist es ein grosses Anliegen, seriös, kompetent und unterhaltsam zugleich auf Social Media zu informieren», wird die Fachärztin für plastische Chirurgie zitiert. «Und da ich auch gerne künstlerisch und kreativ tätig bin, hatte ich gemeinsam mit unserer Social-Media-Expertin den Gedanken, dass wir den Ablauf einer Operation auf diese Art sehr realistisch, ästhetisch und zugleich unblutig darstellen können.» Damit, dass das Video so grosse, internationale Aufmerksamkeit findet, hätte sie aber nie gerechnet. Schon in der ersten Woche nach der Aufschaltung fand der Clip laut Mitteilung hohe Beachtung. Danach sei die Viewer-Zahl täglich tausendfach in die Höhe geschnellt.

Mittlerweile ist bereits ein zweites Video im gleichen Stil über den Ablauf bei einer Schamlippenkorrektur online, weitere Clips sind in Planung. «Ich freue mich sehr, dass wir einen Weg gefunden haben, diese Operationen illustrieren und über deren Ablauf informieren zu können. Eine seriöse Information und Beratung unserer Patientinnen und Patienten liegen uns sehr am Herzen. Und hierzu gehört natürlich auch Social Media als Einstiegskanal. Wir wollten das aber nicht plump oder gar reisserisch machen, sondern von Anfang an den Qualitätsanspruch verfolgen, den wir auch bei jeder OP haben», so Schneider.

Martina Schneider arbeitet seit 2022 an der Clinic Utoquai in Zürich. Ihre Spezialgebiete sind Brustchirurgie und weibliche Intimchirurgie. (pd/cbe)