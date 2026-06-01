Maybaum Film: Über 600 Gäste feiern das Firmenjubiläum in Baden

Publiziert am 01.06.2026

Bei sommerlichen Temperaturen erwartete die Gäste ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Cinema Screenings, VR-Games, Indoor-Golf- und Dart-Challenges sowie verschiedenen Food Trucks und einer grossen Auswahl an Drinks. Die Jubiläumsfeier bot Raum für Begegnungen, Erinnerungen und Gespräche über die Zukunft der Kommunikations- und Content-Branche.

«Als wir Maybaum Film vor 20 Jahren gegründet haben, hätten wir uns nie vorstellen können, welche Entwicklung vor uns liegt», wird Mitgründer Laurent Ulrich in einer Mitteilung zitiert. «Was als kleines Projekt unter Freunden begann, ist heute ein Unternehmen mit über 20 Mitarbeitenden geworden. Dieses Jubiläum ist ein schöner Moment, um innezuhalten und auf all die Projekte, Herausforderungen und Erfolge zurückzublicken, die uns geprägt haben.»

Gemeinsam mit Michel Alraun, dem anderen Mitgründer, blickte Ulrich während des Abends auf Meilensteine der Unternehmensgeschichte zurück – von den ersten Produktionen über den Aufbau eigener Studios bis hin zur Entwicklung zur heutigen Content-Agentur.

«Das Schönste an diesem Abend war zu sehen, wie viele Menschen Teil dieser Geschichte sind», so Michel Alraun. «Viele unserer Gäste begleiten uns seit Jahren, manche sogar seit den Anfängen. Dass so viele Kundinnen und Kunden, Partner, Freundinnen und Freunde mit uns gefeiert haben, zeigt, wie wertvoll diese Beziehungen für uns sind.»

Neben dem Rückblick nutzte Maybaum Film die Feierlichkeiten auch, um einen ersten Ausblick auf kommende Projekte zu geben. Mit der geplanten Academy als anerkannte Ausbildungsstätte möchte das Unternehmen künftig Wissen in den Bereichen Content-Produktion, Storytelling, Distribution, Marketing und Künstliche Intelligenz praxisnah vermitteln und so einen Beitrag zur Förderung des kreativen Nachwuchses leisten. Die Jubiläumsfeier markierte damit nicht nur einen Meilenstein in der Geschichte von Maybaum Film, sondern auch den Startschuss für das nächste Kapitel des Unternehmens. (pd/nil)