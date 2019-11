Am 28. November 1979 sendete Radio 24, damals noch als Piratensender, das erste Mal vom italienischen Pizzo Groppera in das 130 km entfernte Zürich. Zu diesem Anlass wird das «Ufsteller»-Team mit Dominik Widmer und Nina Roost einen Moderationsmarathon absolvieren: Sie werden 40 Stunden ohne Unterbrechung moderieren. Wie es in einer Mitteilung heisst, erhalten die beiden Besuch von ehemaligen Radio 24-Moderatoren und Gästen wie Radiopionier Roger Schawinski, TV- und Radio-Legende Röbi Koller, Frank Baumann, Nik Hartmann, Patricia Boser, Rapper Bligg und Jungtalent Nickless. Gemeinsam schauen sie auf 40 Jahre leidenschaftliches Radiomachen zurück.









Wer mitfeiern möchte, kann ab Mittwoch, 27. November, ab 23.59 Uhr online den Livestream oder auf dem Radio 24 Instagram-Account den Moderationsmarathon mitverfolgen – oder ganz einfach das Radio einschalten. (pd/eh)