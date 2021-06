In eigener Sache: Unser Clubhouse-Talk macht Sommerpause

Wir glauben weiterhin an Clubhouse. Die «persoenlich.com Feierabend-Talks» am Donnerstagabend haben doch gezeigt, dass in unserer Branche ein Bedürfnis zu aktuellen Themen besteht. So konnten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den letzten Monaten immer zeitnah mit den verantwortlichen Exponenten diskutieren – beispielsweise über die Zusammenlegung von Bund und Berner Zeitung, Roger Schawinskis UKW-Kampf, den Start des Nebelspalters von Markus Somm oder den Start der Fussball-Europameisterschaft.

Ich bin überzeugt, dass die Clubhouse-Erfinder neue Technologien einführen werden, um die momentane Clubhouse-Müdigkeit zu überwinden und die App wieder attraktiver zu machen. Unser Team jedenfalls freut sich sehr, dass wir Anfang September – also nach den heissen Sommermonaten – wieder gestärkt unsere Feierabenddiskussionen via Smartphone fortsetzen können. Diese Sommerpause gilt aber nur für Clubhouse, persoenlich.com wird in gewohnter Qualität auch während der Ferienzeit täglich über das aktuelle Geschehen in der Branche informieren.

Ein besonderer Dank gilt Edith Hollenstein, die Anfang dieses Jahr wohl schweizweit als eine der ersten überhaupt die Idee für einen eigenen Clubhouse-Fachtalk hatte, aber auch Christian Beck, Loric Lehmann und Marion Loher für ihre professionelle und kompetente Gesprächsführung.

Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor





Folgen Sie auf Clubhouse dem Club persoenlich.com und verpassen Sie so keine Folge des «Feierabend-Talks».