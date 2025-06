Kaufleuten - persönlich: «Unser Geschäft ist Handwerk»

Herr Brechtbühl, am 8. Juli feiert persoenlich.com im Kaufleuten seinen 25. Geburtstag. Erstmals wird auch die Tagung «Kaufleuten – persönlich» lanciert, bei welchem über KI und die anderen Veränderungen innerhalb der Branche diskutiert wird. Spüren Sie diese Veränderungen als Club- und Restaurantbesitzer auch?

Ja, wir profitieren sehr von all diesen neuen Möglichkeiten. Das Handwerk, das Können und die Arbeit des Veranstalters und Gastronomen hat sich zwar effektiv nicht verändert - es braucht immer noch echtes Herzblut und viel Liebe zum Detail. Aber die Werkzeuge haben sich verbessert und das macht unser Leben ein bisschen einfacher. Heute musste ich zum Beispiel einem der besten Verleger der Schweiz ein paar Fragen beantworten, ohne Ai hätte das viel länger gedauert, so hatte ich noch etwas extra Zeit für einen schönen persönlichen Schwatz mit einem alten Freund im Restaurant Kaufleuten.

Konkret: Wo setzen Sie bereits heute KI ein?

Wir brauchen viele unterschiedliche Instrumente, die uns mit KI zur Verfügung gestellt werden täglich. Sei es ganz einfach um an Informationen zu kommen, um Strategien zu verbessern oder Marketingkonzepte zu vervollständigen. Vor allem aber bei Automatisierungen und Routineaufgaben sparen wir viel Zeit und Ressourcen, die wir anderweitig sinnvoller einsetzen können.

Wird es deswegen in der Gastrobranche langfristig zu einem Personalabbau kommen?

Nein auf keinen Fall. Unser Geschäft ist wie ein Handwerksbetrieb, da braucht es begabte Hände und viel Wärme und Anmut für den Beruf.

Ist es heute schwieriger oder einfacher geworden, an das Publikum heranzukommen?

Offensichtlich ist es einfacher geworden, effektiv kann man die Frage aber nicht so einfach beantworten. Die Kanäle sind vielfältiger geworden es braucht auch heute eine gute Strategie und viel Kenntnis, um seine Gäste zu finden und richtig anzusprechen. Wir haben das Glück ein unglaublich gutes Veranstaltungs-Programm zu haben, das findet das Publikum von selber, wie von Geisterhand. Und natürlich mit Dimi, einem der besten Köche der Stadt, den wird keine KI jemals ersetzen können.

Was erwarten die Besucherinnen und Besucher von «Kaufleuten – persönlich» am 8. Juli?

Ein vielseitiger Anlass zum 25-jährigen Jubiläum von persönlich.com. Im Zentrum steht das Thema Künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf Medien, Werbung und Marketing. Hochkarätige Referentinnen und Referenten wie Tanja Herrmann (Expertin für Content, Social Media und Influencer Marketing) und Holger Hagenlocher (KI-Transformationsberater) beleuchten die Veränderungen im neuen KI-Jahrzehnt. In einer Talkrunde mit Matthias Ackeret diskutieren führende Branchenvertreter die Herausforderungen und Chancen, die KI mit sich bringt. Der Abend ist aber auch Einstimmung auf den Sommer. Nach dem Fachprogramm folgt eine heitere Party mit musikalischer Begleitung durch Rigoberto Pedrozo und seine südamerikanischen Kollegen.



Am Dienstag, 8. Juli, veranstaltet das Kaufleuten mit persönlich einen grossen Medienanlass mit Partyausklang, an welchem neben den KI-Expertinnen und Experten Tanja Herrmann und Holger Hagenlocher auch die Verlagschefin Jessica Peppel-Schulz und Ladina Heimgartner teilnehmen. Eintritt: 40 Franken, mit Nachtessen: 80 Franken. Anmeldung hier.