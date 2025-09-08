SRF-Sitcom: «Unsere kleine Botschaft» feiert am ZFF Premiere

Publiziert am 08.09.2025

Mit «Unsere kleine Botschaft» lanciert SRF nach zwei Jahrzehnten erstmals wieder eine Schweizer Sitcom (persoenlich.com berichtete). Die Workplace-Comedy feiert am 2. Oktober als am Zurich Film Festival (ZFF) Premiere, wo die ersten drei von insgesamt sechs Folgen gezeigt werden, teilt SRF mit. Die Serie spielt in einer fiktiven Schweizer Botschaft in einem lateinamerikanischen Land und begleitet das Team um Botschafterin Bea durch diplomatische und private Herausforderungen.

Das Ensemble wird von Susanne Kunz als Botschafterin angeführt. Weitere Rollen übernehmen Jonas Gygax, Sandra Zellweger, Comedylegende Birgit Steinegger und Cristo Fernandez, der in «Ted Lasso» den Fussballer Dani Rojas verkörperte. Produziert wurde die Serie von Fidelio Films unter Björn Hering und Showrunner Mauro Mueller. Ab 31. Oktober ist die Sitcom sowohl auf SRF 1 im wöchentlichen Rhythmus als auch vollständig auf der Streaming-Plattform Play SRF verfügbar.

Parallel dazu feiert am Zurich Film Festival auch die zweite Staffel der RTR-Serie «L'ultim Rumantsch» Premiere. Das romanischsprachige Familiendrama um die Bündner Medien-Dynastie Durisch wird am als Langspielfilm gezeigt. Die Serie ist ab dem 12. November auf rtr.ch und Play Suisse zu sehen sowie als Spielfilm auf SRF zwei. (pd/spo)